Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи: "Доходы клуба выросли с 80 до 542 миллионов евро"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи рассказал о том, как растут доходы клуба, передает Marca.

Напомним, что Аль-Хелайфи, который является председателем фонда Qatar Sports Investments, приобрел контрольный пакет акций "ПСЖ" в 2011 году.

– У нас никогда не было сомнений в способности "ПСЖ" генерировать доходы и искать влиятельных спонсоров. Мы всегда действовали прозрачно. Мы ответили на все вопросы в отношении финансового фэйр-плей.

Благодаря нашей работе доходы "ПСЖ" выросли с 80 до 542 миллионов евро – за счет продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорства. Компании из разных стран являются нашими спонсорами или хотят быть ими, потому что шан проект очень привлекателен для них, он просто уникален в футбольном мире, – приводит слова Нассер Аль-Хелайфи Marca.

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