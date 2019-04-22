Президент "ПСЖ": "Мы одинаково рады каждому чемпионству"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи - о завоевании командой чемпионского титула. Ранее команда обыграла "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции.

- У нас одинаковая радость и одинаковая гордость каждый раз после того, как мы выигрываем такой престижный титул, как чемпионат Франции. Лига 1 - это важный турнир как в стране, так и в мире, начиная с прошлого лета (когда Франция выиграла ЧМ-2018 - прим. "СЭ"). Этого достаточно, чтобы показать, какое важное значение мы придаем титулам, завоеванным во Франции, этой великой футбольной нации. Я поздравляю наших игроков и горжусь ими. Поздравляю тренеров, работников клуба. Также я благодарю болельщиков за их преданность и беспрецедентную поддержку. Их страсть делает наши победы еще более желанными.

В составе победителей хет-трик сделал Кильян Мбаппе. У гостей отличился Александр Головин. Парижский клуб стал чемпионом Франции в восьмой раз.

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