Президент "ПСЖ": "Мбаппе и Неймар останутся в клубе - на 2000 процентов"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи опроверг слухи о том, что клуб может продать Кильяна Мбаппе или Неймара. К этому парижан якобы должны принудить ограничения со стороны УЕФА из-за нарушений финансового fair-play клубом.

– Нет, это не так на сто процентов, даже на 2000 процентов, – цитирует RMC Аль-Хелаифи. – Они останутся в Париже. Многие СМИ, особенно во Франции, говорят, что мы вынуждены будем продать Неймара или Кильяна. Я же хочу твердо заявить, что они останутся с нами. И мы еще сможем приобретать игроков, находясь в рамках финансового fair-play. Мы уверены. У нас есть для этого средства.