Президент "ПСЖ": "Авторитет Леонардо пойдет на пользу клубу"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что полностью доверяет новому спортивному директору Леонардо. Экс-игрок сборной Бразилии на прошлой неделе вернулся в парижский клуб, заменив Антеро Энрике.

– Леонардо будет обладать всеми спортивными полномочиями, – цитирует France Football Аль-Хелаифи. – Лео – это мой парень. Он невероятный. Я полностью уверен в нем. Его авторитет пойдет на пользу всем, особенно игрокам.

Напомним, ранее Аль-Хелаифи признался, что устал от игроков, которые думают о светской жизни больше, чем о футболе.

Владелец "ПСЖ" "не собирается терпеть тех, кто ведет себя как звезды"