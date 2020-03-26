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Президент «Ниццы» предложил доиграть сезон осенью и начать новый в феврале

09:27
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Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер поделился мнением о возобновлении сезона. Он был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Давайте посмотрим на три следующих сезона, — цитирует Ривера L'?quipe. — В 2022 году чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Идея состоит в том, чтобы приспособиться к этому, а также к неизвестным, с которыми мы сталкиваемся.

Мы можем закончить нынешний сезон в октябре или ноябре и начать следующий в феврале. Затем могли бы интегрировать Евро-2021 в июне следующего года, тогда закончим следующий сезон в конце октября. В 2022 году у нас небольшой перерыв в августе, затем повторим это снова, чтобы спокойно подойти к чемпионату мира.

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