Президент «Нанта» Вальдемар Кита считает, что футбольный сезон необходимо доиграть. По его мнению, футболисты находятся в большей безопасности, чем остальные люди, которым приходится работать, несмотря на пандемию коронавируса.

— Я верю, что настало время возобновить нормальную жизнь, — цитирует RMC Кита. — Некоторые люди ходят на работу, вставая в пять часов утра, садясь в метро, чтобы получить свои 1200 евро. При этом у них минимальные условия безопасности. Почему футболисты, которые окружены всеми необходимыми мерами предосторожности, не могут вернуться к работе? Потому что они привилегированы и живут в своих пузырях? Это нелогично. Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста — нет?