Президент «Нанта» дисквалифицирован на 4 месяца после матча с «ПСЖ»

Президент «Нанта» Вальдемар Кита получил наказание за свое поведение после матча 9-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:3). Дисциплинарная комиссия профессиональной футбольной лиги отстранила главу клуба на четыре месяца, два из которых условно.

Кита наказан за то, что в резкой форме высказал арбитрам свое недовольство их работой. В частности, он упрекнул рефери в том, что в перерыве встречи они пустили в свою раздевалку капитана парижан Маркиньюса, нападающего Кильяна Мбаппе, а также спортивного директора клуба Леонардо.