Президент "Марселя" подтвердил уход Балотелли

Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро подтвердил, что нападающий Марио Балотелли не будет в команде в следующем сезоне, сообщает L'Equipe. У 28-летнего итальянца в начале этого месяца закончился контракт с французским клубом.
Напомним, Балотелли присоединился к "Марселю" на правах свободного агента, подписав контракт в январе нынешнего года. В 15 матчах итальянец забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.
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