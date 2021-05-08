Президент «Лиона» заявил, что не хочет продавать Ауара

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что не хочет продавать полузащитника Уссема Ауара в летнее трансферное окно.

«Мы бы не хотели продавать Уссема. Мы хотим сохранить его в «Лионе» и развивать его дальше. Он игрок сборной, может попасть в состав на Евро и на чемпионат мира в 2022 году. Впрочем, если он захочет уйти, мы не будем препятствовать. Мы всегда так поступали с нашими игроками, которые хотели получить новый вызов. Если предложения не будут соответствовать нашим запросам, то Ауар останется в «Лионе» и мы все будем счастливы», — приводит Madeinfoot слова Оласа.

В сезоне-2020/21 Ауар провел 30 матчей за «Лион», на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 50 миллионов евро. 5 марта сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Реала».