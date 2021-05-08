Президент «Лиона» заявил, что не хочет продавать Ауара
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что не хочет продавать полузащитника Уссема Ауара в летнее трансферное окно.
«Мы бы не хотели продавать Уссема. Мы хотим сохранить его в «Лионе» и развивать его дальше. Он игрок сборной, может попасть в состав на Евро и на чемпионат мира в 2022 году. Впрочем, если он захочет уйти, мы не будем препятствовать. Мы всегда так поступали с нашими игроками, которые хотели получить новый вызов. Если предложения не будут соответствовать нашим запросам, то Ауар останется в «Лионе» и мы все будем счастливы», — приводит Madeinfoot слова Оласа.
В сезоне-2020/21 Ауар провел 30 матчей за «Лион», на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 50 миллионов евро. 5 марта сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Реала».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://madeinfoot.ouest-france.fr/infos/article-mercato-ol-jean-michel-aulas-aborde-le-dossier-houssem-aouar-343340.html
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