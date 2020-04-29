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Президент «Лиона» верит, что сезон во Франции еще можно доиграть

01:13
Жан-Мишель Олас. Фото Пресс-служба «Лиона»
Жан-Мишель Олас. Фото Пресс-служба «Лиона»
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что текущий сезон в футболе Франции еще можно доиграть. Во вторник премьер-министр страны объявил, что все спортивные мероприятия до августа под запретом.

— Я внимательно прочитал рекомендации УЕФА, который хочет, чтобы мы закончили все соревнования, даже если придется играть в сокращенном формате, — цитирует L'Equipe Оласа. — Поэтому я думаю, что есть альтернативный способ закончить этот сезон серией плей-офф для верхней и нижней частей таблицы, которая может случиться в августе или даже в июле за закрытыми дверями. Нам не нужно спешить. Говорю себе, что, возможно, с этими правилами о продлении карантина еще есть вариант для завершения сезона.

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