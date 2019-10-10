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Президент «Лиона» проведет переговоры с Руди Гарсией, уволенным из «Марселя»

00:46
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Сегодня, 10 октября, президент «Лиона» Жан-Мишель Олас встретится с Лораном Бланом, сообщает Le Parisien. Глава клуба намерен обсудить с экс-тренером сборной Франции, «Бордо» и «ПСЖ» условия сотрудничества.

На пятницу у Оласа запланирована встреча с бывшим главным тренером «Марселя» Руди Гарсией. Специалист летом остался без работы, поскольку его заменили на Андре Виллаш-Боаша.

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