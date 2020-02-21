Президент «Лиона»: «Поставлю Сарри на один уровень с Гвардьолой и Клоппом»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас оценил работу главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри.

— Я поставлю Сарри на один уровень с Гвардьолой и Клоппом, — приводит слова Оласа Tuttosport. — В «Челси», в очень сложных условиях, он проделал большую работу. Но я восхищался Сарри со времен его «Эмполи», прежде чем он отправился в «Наполи».

Я пытался пригласить его в «Лион». Я не говорил с ним напрямую, но разговаривал с его агентом.

С «Ювентусом» он может выиграть Лигу чемпионов, и это было бы невероятно, поскольку он начинал в любителях.