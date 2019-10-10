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Президент «Лиона» подтвердил, что рассматривает на пост главного тренера Лорана Блана

20:31
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что рассматривает на пост главного тренера кандидатуру Лорана Блана. Он проведет встречу с 53-летним специалистом, сообщает L'Equipe.

— У нас запланировано несколько встреч. В том числе и с Бланом, — сказал Олас.

Ранее «Лион» объявил об отставке Силвиньо с поста главного тренера команды.Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Силвиньо Жеральд Батикль.

«Лион» с 9 очками занимает 14-е место в чемпионате Франции.

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