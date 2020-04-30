Президент «Лиона» подготовил документ на 23 страницы о завершении сезона в формате плей-офф

Президент «Лиона»? Жан-Мишель Олас направил в профессиональную футбольную лигу Франции документ с идей доиграть сезон в футболе в виде короткого плей-офф. По информации L'Equipe, файл состоит из 23 страниц, на которых досканально изложена схема проведения турнира.

Во вторник премьер-министр страны объявил, что все спортивные мероприятия до августа под запретом. Ожидается, что в четверг, 30 апреля, ПФЛ примет решение об итогах сезона.