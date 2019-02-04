Президент "Лиона": "Победа над "ПСЖ" поможет подготовиться к игре с "Барселоной"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас остался доволен игрой команды в матче чемпионата Франции с "ПСЖ" (2:1). Лионцы нанесли парижанам первое поражение в сезоне в лиге 1.

– Команда провела очень хороший матч, – цитирует AFP Оласа. – Первая половина игры началась плохо, но мы быстро отреагировали. Мы выбрали амбициозный план, сыграв с четырьмя нападающими. Очень хорошая подготовка к игре с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Это будет матч примерно такого же уровня. "ПСЖ", вероятно, не ожидал такого сопротивления. Я очень рад увидеть такой великолепный футбол, который мы можем демонстрировать, когда играем сбалансированно.