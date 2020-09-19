Президент «Лиона» оценил переход Ауара в «Арсенал» как маловероятный

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что полузащитник команды Уссем Ауар вряд ли перейдет в «Арсенал».

— Это маловероятно, не думаю, что сделка произойдет, — приводит Goal.com слова Оласа. — У нас пока нет предложения. Похоже, что «Арсенал» не хочет или не может вложиться в Ауара и заплатить нам требуемую сумму за лучшего футболиста команды.

Ранее сообщалось, что «Лион» требует за 22-летнего француза 60 миллионов евро. В сезоне-2020/21 Ауар принимал участие в двух матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 49,5 миллиона евро.