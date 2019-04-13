Президент "Лиона": "Фанаты негативно были настроены к Женезьо еще до серии неудач"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил сожаление по поводу поражения от "Нанта" (1:2) в матче чемпионата Франции. Этот проигрыш стал для лионцев третьим подряд.

– Мы старались восстановить уверенность игроков, – цитирует Le Figaro Оласа. – Тренер много работал. Но мы уже несколько игр проводим неважно. Это очень плохой результат, нам всем грустно. Настрой против тренера у болельщиков был негативным еще до серии неудач. Мы не можем винить его за то, что он не перепробовал все. Он хорошо работает с игроками, у него хорошие отношения с футболистами.

Никакого конфликта внутри команды не было. Не нужно распространять в СМИ вещи, о которых не знаете.