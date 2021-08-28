Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола поделился мнением о возможном подписании форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Азмун — одна из наших трансферных целей, но этот переход очень сложно реализовать. У нас есть еще несколько вариантов, подписание которых мы изучаем», — сказал Ола в эфире клубного телеканала «Лиона».

В прошлом сезоне 26-летний иранец провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне на его счету шесть голов в семи матчах.

Ранее сообщалось, что «Лион» предложил за игрока 11 миллионов евро.