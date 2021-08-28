Президент «Лиона»: «Азмун — одна из наших трансферных целей, но этот переход очень сложно реализовать»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола поделился мнением о возможном подписании форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
«Азмун — одна из наших трансферных целей, но этот переход очень сложно реализовать. У нас есть еще несколько вариантов, подписание которых мы изучаем», — сказал Ола в эфире клубного телеканала «Лиона».
В прошлом сезоне 26-летний иранец провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне на его счету шесть голов в семи матчах.
Ранее сообщалось, что «Лион» предложил за игрока 11 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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