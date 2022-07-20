Президент «Лилля» подтвердил, что Ренату Санчеш уйдет в «ПСЖ» или «Милан» этим летом
Президент «Лилля» Оливье Летанг подтвердил, что полузащитник Ренату Санчеш покинет клуб этим летом.
«Ренату уйдет этим летом. Он перейдет либо в «ПСЖ», либо в «Милан». У него появились две больших возможности в плане развития карьеры. У нас все еще нет договоренности по трансферу ни с одним из этих двух клубов», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Летанга.
Ренату Санчеш выступает за «Лилль» с августа 2019 года. В прошлом сезоне 24-летний португалец забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 31 матче за французскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.
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Хоккей
|И
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1
|ПСЖ
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|0-0
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2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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