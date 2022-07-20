Президент «Лилля» подтвердил, что Ренату Санчеш уйдет в «ПСЖ» или «Милан» этим летом

Президент «Лилля» Оливье Летанг подтвердил, что полузащитник Ренату Санчеш покинет клуб этим летом.

«Ренату уйдет этим летом. Он перейдет либо в «ПСЖ», либо в «Милан». У него появились две больших возможности в плане развития карьеры. У нас все еще нет договоренности по трансферу ни с одним из этих двух клубов», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Летанга.

Ренату Санчеш выступает за «Лилль» с августа 2019 года. В прошлом сезоне 24-летний португалец забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 31 матче за французскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.