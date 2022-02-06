Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:45

Президент «Лилля» Летанг: «Ботман — топ-игрок и заслуживает играть за претендента на победу в Лиге чемпионов»

Президент «Лилля» Летанг высказался о будущем защитника Свена Ботмана
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался об интересе к защитнику команды Свену Ботману со стороны «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Милана» и других европейских клубов.

«У Ботмана уже была возможность покинуть клуб прошлым летом, — приводит слова Летанга Get French Football News со ссылкой на Le Parisien. — Я сказал Свену, что он останется, а мы поговорим в конце сезона. Ботман — топ-игрок и заслуживает играть за претендента на победу в Лиге чемпионов. Если будет какой-то вариант, который всех устроит, мы обсудим его. Важно выполнять свои обязательства».

В нынешнем сезоне 22-летний нидерландец забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за «Лилль». Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/lilles-olivier-letang-on-sven-botmans-future-i-told-him-we-would-discuss-at-the-end-of-the-season/
Футбол
ФК Лилль
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Франции: «Монако» обыграл «Лион», «Лилль» — «ПСЖ» и другие матчи 23-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 23:00
Марсель – Анже
 5 : 2
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
 3 : 1
5.02 23:00
Монако – Лион
 2 : 0
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 2 : 0
6.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 0 : 1
6.02 17:00
Реймс – Бордо
 5 : 0
6.02 17:00
Страсбур – Нант
 1 : 0
6.02 17:00
Труа – Метц
 0 : 0
6.02 19:00
Ренн – Брест
 2 : 0
6.02 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 19 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости