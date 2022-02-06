Президент «Лилля» Летанг: «Ботман — топ-игрок и заслуживает играть за претендента на победу в Лиге чемпионов»
Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался об интересе к защитнику команды Свену Ботману со стороны «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Милана» и других европейских клубов.
«У Ботмана уже была возможность покинуть клуб прошлым летом, — приводит слова Летанга Get French Football News со ссылкой на Le Parisien. — Я сказал Свену, что он останется, а мы поговорим в конце сезона. Ботман — топ-игрок и заслуживает играть за претендента на победу в Лиге чемпионов. Если будет какой-то вариант, который всех устроит, мы обсудим его. Важно выполнять свои обязательства».
В нынешнем сезоне 22-летний нидерландец забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за «Лилль». Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|
2
|Ницца
|23
|13
|4
|6
|36-19
|43
|
3
|Марсель
|23
|12
|7
|4
|36-20
|43
|
4
|Страсбур
|23
|11
|5
|7
|45-29
|38
|
5
|Ренн
|23
|11
|4
|8
|43-21
|37
|
6
|Монако
|23
|10
|6
|7
|37-26
|36
|
7
|Лион
|23
|9
|8
|6
|31-30
|35
|
8
|Монпелье
|23
|10
|4
|9
|38-33
|34
|
9
|Ланс
|23
|9
|6
|8
|36-33
|33
|
10
|Нант
|23
|9
|5
|9
|30-28
|32
|
11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|
12
|Анже
|23
|7
|8
|8
|30-34
|29
|
13
|Брест
|23
|7
|7
|9
|28-35
|28
|
14
|Реймс
|23
|6
|9
|8
|27-27
|27
|
15
|Клермон Фут
|23
|6
|6
|11
|23-39
|24
|
16
|Труа
|23
|5
|6
|12
|20-31
|21
|
17
|Лорьян
|23
|4
|8
|11
|20-38
|20
|
18
|Метц
|23
|4
|8
|11
|24-43
|20
|
19
|Бордо
|23
|4
|8
|11
|34-58
|20
|
20
|Сент-Этьен
|23
|4
|6
|13
|22-44
|18
|4.02
|23:00
|
Марсель – Анже
|5 : 2
|5.02
|19:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|3 : 1
|5.02
|23:00
|
Монако – Лион
|2 : 0
|6.02
|15:00
|
Лорьян – Ланс
|2 : 0
|6.02
|17:00
|
Ницца – Клермон Фут
|0 : 1
|6.02
|17:00
|
Реймс – Бордо
|5 : 0
|6.02
|17:00
|
Страсбур – Нант
|1 : 0
|6.02
|17:00
|
Труа – Метц
|0 : 0
|6.02
|19:00
|
Ренн – Брест
|2 : 0
|6.02
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0