Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался об интересе к защитнику команды Свену Ботману со стороны «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Милана» и других европейских клубов.

«У Ботмана уже была возможность покинуть клуб прошлым летом, — приводит слова Летанга Get French Football News со ссылкой на Le Parisien. — Я сказал Свену, что он останется, а мы поговорим в конце сезона. Ботман — топ-игрок и заслуживает играть за претендента на победу в Лиге чемпионов. Если будет какой-то вариант, который всех устроит, мы обсудим его. Важно выполнять свои обязательства».

В нынешнем сезоне 22-летний нидерландец забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за «Лилль». Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.