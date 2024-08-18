Президент «Лилля» Летанг — о состоянии Гомеса: «Похоже, все закончилось благополучно»
Президент «Лилля» Оливье Летанг рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Анхеля Гомеса в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0).
«Новости об Анхеле хорошие. Мы были очень напуганы. Сначала новости были не очень хорошими. В итоге его увезли со стадиона, он пришел в сознание, мог понимать, говорить, двигать руками и ногами. Мы получили довольно хорошую информацию из тестов, которые он проходил в больнице.
Чтобы дать вам понять, что с ним все в порядке, скажу, что он уже спрашивал, сможет ли он сыграть в следующем матче против «Анже». Нам придется подождать и посмотреть, как пройдет ночь, но, похоже, все закончилось благополучно. Мы будем ждать окончательных результатов тестов, чтобы узнать, когда он сможет присоединиться к нам», — приводит слова Летанга RMC Sport.
23-летний англичанин на 12-й минуте матча с «Реймсом» столкнулся с защитником Абду Коне. Медики оказывали помощь Гомесу на поле около 20 минут. После этого игрока унесли на носилках.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
13
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
15
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
16
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|0 : 2
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|1 : 0
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
|
|
Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1