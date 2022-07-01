Президент «Лилля»: «ПСЖ» не делал никаких предложений по Саншешу»

Президент «Лилля» Оливье Летанг прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику Ренату Саншешу.

«ПСЖ» не делал никаких предложений по Саншешу, — приводит слова Летанга Football Italia. — Но большой европейский клуб заинтересован в переходе Ренату. При этом он был очень близок к переходу в «Барселону» в прошлом сезоне, но возникла проблема, из-за которой трансфер совершить не удалось».

В прошедшем сезоне 24-летний португалец забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Саншеш перейдет в «ПСЖ».