Президент «Лилля»: «Мы проиграли «ПСЖ» не из-за ухода тренеров к Моуринью»

Президент «Лилля» Жерар Лопес после поражения от «ПСЖ» (0:2) в 14-м туре чемпионата Франции отметил, что уход двух тренеров в «Тоттенхэм» нельзя считать оправданием. Нуну Сантуш и Жоау Сакраменто на этой неделе перебрались в тренерский штаб Жозе Моуринью.

— Наши тренеры имели такие контракты, согласно которым в конце сезона все равно имели право уйти, — цитирует L'Equipe Лопеса. — Всегда сложно удерживать людей, особенно против их воли. Это не то, что заставило «Лилль» проиграть «ПСЖ». Мы просто слабее, чем в прошлом сезоне. Когда Виктора Осимена нет на поле, остальные не забивают, в отличие от прошлого сезона, когда забивали многие.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр