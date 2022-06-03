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Сегодня, 22:58

Президент Франции подтвердил, что советовал Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о продлении форвардом Килианом Мбаппе контракта с «ПСЖ».

«Уверяю вас, я не вмешиваюсь в такие вопросы. Я, как и любой гражданин, когда дело доходит до спорта, хочу увидеть хорошую игру и поддерживать любимую команду, в моем случае — «Марсель».

Да, действительно, я разговаривал с Мбаппе, но я лишь посоветовал ему остаться во Франции, — приводит слова Макрона Le Parisien.

23-летний Мбаппе в мае подписал новое трехлетнее соглашение с «ПСЖ».

Ранее появлялась информация, что нападающему подписать новый контракт также советовал бывший президент Франции Николя Саркози.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 0
Нидерланды 4
2-й тайм

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Главный тренер «Ниццы» может возглавить «ПСЖ»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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