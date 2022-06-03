Президент Франции подтвердил, что советовал Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о продлении форвардом Килианом Мбаппе контракта с «ПСЖ».

«Уверяю вас, я не вмешиваюсь в такие вопросы. Я, как и любой гражданин, когда дело доходит до спорта, хочу увидеть хорошую игру и поддерживать любимую команду, в моем случае — «Марсель».

Да, действительно, я разговаривал с Мбаппе, но я лишь посоветовал ему остаться во Франции, — приводит слова Макрона Le Parisien.

23-летний Мбаппе в мае подписал новое трехлетнее соглашение с «ПСЖ».

Ранее появлялась информация, что нападающему подписать новый контракт также советовал бывший президент Франции Николя Саркози.