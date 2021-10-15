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Президент Франции Макрон забил гол в благотворительном матче. Видео

02:52
Эмманюэль Макрон после матча. Фото Instagram
Эмманюэль Макрон после матча. Фото Instagram
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Клуб «Варьете», за который играют бывшие футболисты и звезды шоу-бизнеса, провел благотворительный матч против сотрудников больницы Пуасси. Экс-футболисты одержали победу — 6:1.

Один из голов забил действующий президент Франции Эмманюэль Макрон. 43-летний политик реализовал пенальти.

После игры чек на 50 тысяч евро был передан ассоциации больниц Пуасси.

Также в этом матче за «Варьетте» сыграли экс-игроки сборной Франции, а ныне тренеры Кристиан Карамбе, Арсен Венгер, Марсель Десайи, Руди Гарсия, Ален Жиресс, Сидней Гову. Капитаном команды была бывшая футболистка Лор Булло.

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Евгений Козинов все материалы автора

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