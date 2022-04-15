Президент Франции Макрон уговаривает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в переговорах форварда Килиана Мбаппе о продлении контракта с «ПСЖ». Он несколько раз связывался с футболистом и просил его остаться в команде из Парижа, утверждает RTL France.

Игроку сборной Франции льстит такое внимание, но он еще не принял окончательное решение.

Ранее появлялась информация, что француз уже решил перейти в «Реал», но планирует сообщить о своем решении в конце сезона.

Также сообщалось, если «ПСЖ» возглавит Зинедин Зидан, мнение 23-летнего форварда может измениться. Контракт футболиста с парижанами истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах лиги 1.