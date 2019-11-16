Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду. 31-летний форвард не выступал за сборную Франции с 2015 года после скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна.

— На мой взгляд, Бензема — очень хороший футболист, — отметил Ле Гре. — Я никогда его не критиковал. В этом сезоне в играх за «Реал» он показывает, что является одним из лучших на своей позиции. Но его история в сборной закончена.