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Новости   //    Футбол   //    Франция

Президент федерации футбола Франции считает, что стыковые матчи не стоит проводить

02:11

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ считает, что стыковые матчи между командами лиги 1 и лиги 2 не получится провести в этом сезоне. ПФЛ примет решение по поводу распределения мест 30 апреля.

— Я за применение правил, — цитирует Le Telegramme Ле Грэ. — Таким образом, во вторую лигу должны подняться две команды, а также две команды должны покинуть лигу и две подняться в первую. Следовательно, две команды должны вылететь из лиги 1, потому что не понимаю, как мы могли бы провести стыковые игры.

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