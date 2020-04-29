Президент федерации футбола Франции считает, что стыковые матчи не стоит проводить

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ считает, что стыковые матчи между командами лиги 1 и лиги 2 не получится провести в этом сезоне. ПФЛ примет решение по поводу распределения мест 30 апреля.

— Я за применение правил, — цитирует Le Telegramme Ле Грэ. — Таким образом, во вторую лигу должны подняться две команды, а также две команды должны покинуть лигу и две подняться в первую. Следовательно, две команды должны вылететь из лиги 1, потому что не понимаю, как мы могли бы провести стыковые игры.