Президент Федерации футбола Франции обсудит с «ПСЖ» участие Мбаппе в Олимпиаде

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт обсудит с нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе его участие в Олимпийских играх в Токио. Как сообщает AFP, в ближайшие дни Ле Грэт поговорит на эту тему с представителями «ПСЖ», а затем с самим Мбаппе, который ранее изъявлял желание сыграть на Олимпиаде-2020.

Напомним, что в следующем году Мбаппе также сыграет со сборной Франции на чемпионате Европы. Главный тренер французской сборной Дидье Дешам подчеркнул, что все зависит от желания самого игрока. Однако «ПСЖ» может быть против таких нагрузок для своего нападающего.