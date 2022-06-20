Президент Федерации футбола Франции: «Мбаппе мог завершить карьеру в сборной после Евро-2020»
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий Килиан Мбаппе размышлял над завершением карьеры в сборной.
Это произошло после критики в адрес форварда после незабитого пенальти в плей-офф чемпионата Европы-2020.
«Мы встретились с ним после Евро-2020. Он считал, что федерация не защищала его от критики и негатива в социальных сетях после незабитого пенальти» — цитирует Ле Гре RMC Sport.
По словам главы Федерации футбола Франции Мбаппе принял решение не всерьез.
«Он был зол и не хотел играть за сборную Франции. Но, конечно, это было не на полном серьезе, он просто был очень расстроен вылетом, поскольку является победителем», — сказал он.
Мбаппе не забил решающий пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Швейцарии (3:3 по пен. 4:5).
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