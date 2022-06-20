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Президент Федерации футбола Франции: «Мбаппе мог завершить карьеру в сборной после Евро-2020»

Мбаппе хотел завершить карьеру в сборной Франции после незабитого пенальти на Евро-2020
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий Килиан Мбаппе размышлял над завершением карьеры в сборной.

Это произошло после критики в адрес форварда после незабитого пенальти в плей-офф чемпионата Европы-2020.

«Мы встретились с ним после Евро-2020. Он считал, что федерация не защищала его от критики и негатива в социальных сетях после незабитого пенальти» — цитирует Ле Гре RMC Sport.

По словам главы Федерации футбола Франции Мбаппе принял решение не всерьез.

«Он был зол и не хотел играть за сборную Франции. Но, конечно, это было не на полном серьезе, он просто был очень расстроен вылетом, поскольку является победителем», — сказал он.

Мбаппе не забил решающий пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Швейцарии (3:3 по пен. 4:5).

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/le-graet-raconte-que-mbappe-ne-voulait-plus-jouer-en-equipe-de-france-apres-l-euro-rate_AV-202206190053.html
Килиан Мбаппе
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