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Президент Федерации футбола Франции: «Я никогда не звонил Зидану. Мое желание, чтобы Дидье остался в сборной»

Президент Федерации футбола Франции хочет, чтоб Дешам остался в сборной
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал информацию, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира-2022.

«Я никогда в жизни не звонил Зидану, вопреки мнению некоторых людей. Это было бы неправильно с моей стороны. И никто из моего окружения не звонил ему по моей просьбе. Возможно, что некоторые хотели сделать это, но это было бы бестактно. Я буду честен: мое желание. чтобы Дидье остался в сборной», — приводит слова Ле Гре Figaro.

Срок действия контракта Дидье Дешама истекает в декабре 2022 года. Он возглавляет сборную Франции с 2012 года.

На ЧМ-2022 французская команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с Англией. Встреча пройдет 10 декабря.

Источник: Figaro
Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
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 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
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 Монако 15 8 3 4 29-21 27
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 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
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 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
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 Труа 15 3 5 7 26-31 14
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 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
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