Президент Федерации футбола Франции: «Когда Дешам уйдет, его заменит Зидан»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт пообещал, что следующим главным тренером французской сборной станет Зинедин Зидан. По его словам, главный тренер «Реала» будет преемником Дидье Дешама.

— В тот день, когда Дешам решит покинуть сборную Франции, Зидан станет его заменой, — цитирует Canal+ Ле Грэта. — Это лучший вариант.

Напомним, что Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.