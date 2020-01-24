Президент Федерации футбола Франции: «Когда Дешам уйдет, его заменит Зидан»
24 января 2020, 23:49
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт пообещал, что следующим главным тренером французской сборной станет Зинедин Зидан. По его словам, главный тренер «Реала» будет преемником Дидье Дешама.
— В тот день, когда Дешам решит покинуть сборную Франции, Зидан станет его заменой, — цитирует Canal+ Ле Грэта. — Это лучший вариант.
Напомним, что Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.
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