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Президент «Бордо» Лопес настаивает на переигровке прерванного матча с «Родезом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Бордо» Жерар Лопес прокомментировал прерванный матч 38-го тура чемпионата Франции против «Родеза». На 20-й минуте болельщик жирондинцев ударил игрока, праздновавшего гол, и тот упал на газон.

«Во-первых, чтобы сохранить права клуба, это самое главное, мы подадим жалобу на человека, напавшего на игрока «Родеза». Во-вторых, хотелось бы, чтобы судьба матча решилась по-спортивному принципу на нейтральном поле, это все-таки футбол. В-третьих, мы будем присутствовать в понедельник на заседании и будем отстаивать все наши права, а также наши права на апелляцию. И, наконец, и это важно, учитывая то, что сделал один человек, у нас все еще есть 42 тысячи человек, которые ушли в абсолютном спокойствии, тогда как во многих других клубах ситуация могла быть напряженной. Поэтому я хочу поблагодарить их», — цитирует L'Equipe Лопеса.

Профессиональная футбольная лига Франции в понедельник соберет комиссию, на которой будет определена дальнейшая судьба матча.

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Футбол
ФК Бордо
Жерар Лопез
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
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