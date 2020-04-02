Президент «Боки Хуниорс» исключил возможность приобретения Кавани

Президент «Боки Хуниорс» Хорхе Амор Амеал заявил, что клуб не готов обеспечить переход нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани в связи с финансовыми проблемами.

— Мы очень гордимся, что такой игрок, как Кавани говорит о желании носить майку нашей команды, но мы не можем обеспечить эту сделку финансово, — приводит Goal.com слова Амеала. — Никто из нас не будет спорить, что Кавани — великий игрок, но нам надо в первую очередь думать о тех, кто уже выступает за «Боку» и верить в этих футболистов.

На счету 33-летнего Кавани 7 голов и 3 результативных передач в 22 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Контракт уругвайца с парижанами действует до конца июня 2020 года. Ранее в СМИ появлялась информация о его возможном переходе в мадридский «Атлетико», «Боку Хуниорс» или в один из клубов МЛС.