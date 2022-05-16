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Сегодня, 06:55

Президент «Барселоны» рассказал о желании вернуть Месси

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что был бы рад возвращению в каталонский клуб форварда Лионеля Месси, играющего на данный момент в «ПСЖ.

Журналист Deportes Cuatro Давид Ибаньес спросил у Лапорты: «Вы бы хотели, чтобы Месси вернулся?» «Да, конечно», — ответил он.

Ранее сообщалось, что отец аргентинца контактировал с «Барселоной» по поводу возможного возвращения Месси.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как «Барселона» не смогла продлить контракт с форвардом. В текущем сезоне аргентинец провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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Анже – Монпелье
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Ланс – Монако
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21.05 22:00
Лилль – Ренн
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21.05 22:00
Лорьян – Труа
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21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 - : -
21.05 22:00
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
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Мартен Террье

Ренн

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Ренн

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
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