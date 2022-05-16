Президент «Барселоны» рассказал о желании вернуть Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что был бы рад возвращению в каталонский клуб форварда Лионеля Месси, играющего на данный момент в «ПСЖ.

Журналист Deportes Cuatro Давид Ибаньес спросил у Лапорты: «Вы бы хотели, чтобы Месси вернулся?» «Да, конечно», — ответил он.

Ранее сообщалось, что отец аргентинца контактировал с «Барселоной» по поводу возможного возвращения Месси.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как «Барселона» не смогла продлить контракт с форвардом. В текущем сезоне аргентинец провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.