Преснель Кимпембе: "Судей тоже нужно наказывать за ошибки"

Защитник "ПСЖ" Преснель Кимпембе считает, что судья матча чемпионата Франции с "Ренном" (4:1) должен был удалять форварда бретонцев М’Байя Ньянга за фол против Тило Керера. По его словам, столь грубый прием мог привести к серьезным последствиям.

– Отсутствие удаления всех удивило, – цитирует AFP Кимпембе. – После такого фола Керер мог бы завершить карьеру. Хуже всего то, что судья потом посмотрит видео, а решения уже не изменить. Я считаю это вполне серьезным. Эта ошибка очень опасна для Тило. Странно, что судья не изменил своего решения. Вы все видели сами. Я думаю, что судьи за такие решения должны быть наказаны, как и нас наказывают за ошибки.