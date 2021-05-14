Представлена новая экипировка «ПСЖ» на следующий сезон
13:21
«ПСЖ» на официальном сайте представил новый комплект формы на следующий сезон. Экипировка изготовлена в рамках эксклюзивного партнерства с брендом Jordan.
Форма выполнена в традиционных цветах команды: синий, белый и красный. Дизайн основан на богатстве исторических футболок клуба. Форма выполнена в элегантном стиле.
Новый комплект экипировки можно уже приобрести в магазинах.
Дополнительная информация:
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