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Представлена новая экипировка «ПСЖ» на следующий сезон

13:21
Представлена новая экипировка «ПСЖ» на следующий сезон. Фото Сайт «ПСЖ».
Представлена новая экипировка «ПСЖ» на следующий сезон. Фото Сайт «ПСЖ».
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«ПСЖ» на официальном сайте представил новый комплект формы на следующий сезон. Экипировка изготовлена в рамках эксклюзивного партнерства с брендом Jordan.

Форма выполнена в традиционных цветах команды: синий, белый и красный. Дизайн основан на богатстве исторических футболок клуба. Форма выполнена в элегантном стиле.

Новый комплект экипировки можно уже приобрести в магазинах.

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/

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