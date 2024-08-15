Представитель бывшей жены Сафонова рассказал о судебных претензиях
Представитель бывшей жены голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Ксения Казачек рассказала о судебных претензиях к футболисту.
«Анастасия была с Матвеем в долгих отношениях, тогда у него не было хороших контрактов, больших финансовых возможностей. Такая ситуация продолжалась длительный период: много лет он зарабатывал около 7000 рублей в месяц. Хочу отметить, что Анастасия никогда ни в чем не нуждалась — ее семья всегда имела достаток», — цитирует Казачек Sport24.
6 июня появилась информация, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. 11 июня сообщалось, что с вратаря сняли запрет на выезд из страны.
14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.
8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей.
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3
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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|16.08
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Гавр – ПСЖ
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Брест – Марсель
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Реймс – Лилль
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Монако – Сент-Этьен
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Осер – Ницца
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Анже – Ланс
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Монпелье – Страсбур
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Тулуза – Нант
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Ренн – Лион
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