Правительство Катара рассматривает вариант сокращения финансирования "ПСЖ", сообщает Le Parisien. Руководство страны, управляющее парижанами через фонд Qatar Sports Investments, недовольно негативным имиджем, сложившимся вокруг клуба.

В "ПСЖ" вливаются крупные средства, однако клуб, выигрывающий большинство турниров на внутреннем уровне, не может добиться успеха в Лиге чемпионов. Несколько раз клуб оказывался в центре скандала из-за нарушения финансового fair play, а любая его неудача становится поводом для насмешек.

В 2017 году "ПСЖ" приобрел у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Эта сумма более чем в два раза превышала предыдущий трансферный рекорд - годом ранее "Манчестер Юнайтед" заплатил за Поля Погба 105 миллионов. Кроме того, в том же 2017 году парижане взяли в аренду у "Монако" Кильяна Мбаппе с обязательным выкупом в размере 180 миллионов евро.