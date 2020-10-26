«Позор вам!» Погба жестко прошелся по The Sun за «фейк-ньюс»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказал свое пренебрежительное отношение к газете The Sun. Ранее издание распространило информацию, что Погба принял решение приостановить выступление за сборную Франции после высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламе.

«The Sun снова это сделала, — написал Погба в Instagram. — полностью непроверенная информация о том, что я никогда не говорил. Я зол шокирован и расстроен, что некоторые «медиа» выдумывают такие заголовки, которые касаются столь щепетильных проблем.

Я против любых форм терроризма и насилия. К сожалению, не все представители прессы ведут себя порядочно, злоупотребляя свободой слова и не проверяя, насколько достоверны их слова. И их выдумки влияет на человеческие жизни и судьбы. Фейк-ньюс.

Я знаю, что в The Sun так не делают, но даже в школах учат всегда проверять информацию, чтобы понимать, что ты пишешь. Позор вам!»