Познер считает, что Кварацхелия достоин «Золотого мяча»: «Голосовал бы за него»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

— Что вы думаете о Хвиче? Многие считают, что он достоин «Золотого мяча».

— Хвича замечательно играет. И я согласен, что он достоин. Хотя у него есть конкуренты. Считаю, что шансы очень хорошие, потому что его роль в «ПСЖ» велика. Но как проголосуют, неизвестно. Да и на этом уровне конкуренция очень высока. Хотя, если бы голосовал я, то выбрал бы именно Кварацхелию.

В этом сезоне на счету 25-летнего грузинского футболиста 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до конца июня 2029 года.

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