Познер считает, что Кварацхелия достоин «Золотого мяча»: «Голосовал бы за него»
Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.
— Что вы думаете о Хвиче? Многие считают, что он достоин «Золотого мяча».
— Хвича замечательно играет. И я согласен, что он достоин. Хотя у него есть конкуренты. Считаю, что шансы очень хорошие, потому что его роль в «ПСЖ» велика. Но как проголосуют, неизвестно. Да и на этом уровне конкуренция очень высока. Хотя, если бы голосовал я, то выбрал бы именно Кварацхелию.
В этом сезоне на счету 25-летнего грузинского футболиста 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до конца июня 2029 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|3
|0
|0
|5-1
|9
|
2
|Париж
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Лион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Лилль
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
5
|Ренн
|3
|2
|1
|0
|7-5
|7
|
6
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|8-7
|6
|
7
|Брест
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|
8
|Лорьян
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
9
|Труа
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ланс
|3
|1
|0
|2
|6-5
|3
|
11
|Марсель
|3
|1
|0
|2
|6-5
|3
|
12
|Анже
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
13
|ПСЖ
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
14
|Ле Ман
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
16
|Гавр
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
17
|Тулуза
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Осер
|3
|0
|0
|3
|4-11
|0
|11.09
|21:45
|Ренн – Марсель
|- : -
|12.09
|18:15
|Страсбур – Монако
|- : -
|12.09
|21:45
|Осер – Ницца
|- : -
|12.09
|21:45
|Гавр – Анже
|- : -
|12.09
|21:45
|Лорьян – Тулуза
|- : -
|12.09
|21:45
|Париж – Лион
|- : -
|13.09
|16:00
|Лилль – Труа
|- : -
|13.09
|18:15
|Ле Ман – Ланс
|- : -
|13.09
|21:45
|Брест – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|
|
Камори Думбия
Брест
|4
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|П
|
|
Александр Головин
Монако
|2
|
|
Оливье Жиру
Лилль
|2
|
|
Себастиан Нанаси
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|1
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|1
|1
|0
|
|
Христ Макоссо
Осер
|2
|1
|0