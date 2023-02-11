Появилось видео гола Головина в ворота «ПСЖ»
В Сети появилось видео гола российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «ПСЖ» в матче 23-го тура чемпионата Франции. 26-летний футболист открыл счет в игре на 4-й минуте встречи.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Монако» — «ПСЖ» можно на сайте «СЭ».
В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|17
|3
|2
|54-17
|54
|
2
|Ланс
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Марсель
|22
|14
|4
|4
|43-20
|46
|
4
|Монако
|22
|13
|5
|4
|48-29
|44
|
5
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|
7
|Ницца
|23
|10
|7
|6
|30-21
|37
|
8
|Лорьян
|22
|10
|6
|6
|35-34
|36
|
9
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
10
|Клермон Фут
|22
|8
|6
|8
|24-29
|30
|
11
|Реймс
|22
|6
|12
|4
|26-26
|30
|
12
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
18
|Страсбур
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|
19
|Осер
|22
|3
|5
|14
|18-46
|14
|
20
|Анже
|22
|2
|3
|17
|18-47
|9
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|3 : 0
|11.02
|19:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|- : -
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|- : -
|12.02
|19:05
|
Нант – Лорьян
|- : -
|12.02
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|19
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|16
|1
|2
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