«Порту» заинтересован в подписании полузащитника «Бордо» Онаны

«Порту» заинтересован в подписании подписании полузащитника «Бордо» Жана Онаны, информирует Lequipe.

Источник сообщает, что португальский клуб выразил интерес к камерунскому полузащитнику «Бордо» Жану Онане во время переговоров между клубами о трансфере Хван Уй-Джо. 22-летний полузащитник входит в число четырех игроков, которых французский клуб может продать этим летом.

В прошедшем сезоне Онана провел за «Бордо» 23 матча в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.