«Порту» заинтересован в подписании полузащитника «Бордо» Онаны
«Порту» заинтересован в подписании подписании полузащитника «Бордо» Жана Онаны, информирует Lequipe.
Источник сообщает, что португальский клуб выразил интерес к камерунскому полузащитнику «Бордо» Жану Онане во время переговоров между клубами о трансфере Хван Уй-Джо. 22-летний полузащитник входит в число четырех игроков, которых французский клуб может продать этим летом.
В прошедшем сезоне Онана провел за «Бордо» 23 матча в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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17
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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