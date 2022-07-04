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Сегодня, 11:56

«Порту» заинтересован в подписании полузащитника «Бордо» Онаны

Алексей Еремин
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«Порту» заинтересован в подписании подписании полузащитника «Бордо» Жана Онаны, информирует Lequipe.

Источник сообщает, что португальский клуб выразил интерес к камерунскому полузащитнику «Бордо» Жану Онане во время переговоров между клубами о трансфере Хван Уй-Джо. 22-летний полузащитник входит в число четырех игроков, которых французский клуб может продать этим летом.

В прошедшем сезоне Онана провел за «Бордо» 23 матча в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Bordeaux-porto-fait-une-offre-pour-hwang-ui-jo-et-s-interesse-a-junior-onana/1341776
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