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Сегодня, 15:54

Портал Transfermarkt увеличил стоимость Сафонова до 22 миллионов евро

Руслан Минаев
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков клубов чемпионата Франции.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов занимает третье место в списке самых дорогих голкиперов лиги 1. Трансферная стоимость россиянина выросла на 2 миллиона евро и теперь составляет 22 миллиона. Выше только у Джанлуиджи Доннаруммы (35 миллионов) и Люка Шевалье (30 миллионов).

Самым дорогостоящим игроком чемпионата Франции является нападающий «ПСЖ» Брэдли Барколя — 65 миллионов евро. Далее идут его одноклубники Ашраф Хакими, Жоау Невеш и Уоррен Заир-Эмери — по 60 миллионов.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 14 9 2 3 31-17 29
3
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
10
 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 14 4 1 9 11-32 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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13.12 22:45
Тулуза – Сент-Этьен
 - : -
14.12 19:00
Марсель – Лилль
 - : -
14.12 21:00
Осер – Ланс
 - : -
14.12 23:00
Реймс – Монако
 - : -
15.12 17:00
Монпелье – Ницца
 - : -
15.12 19:00
Брест – Нант
 - : -
15.12 19:00
Гавр – Страсбур
 - : -
15.12 19:00
Ренн – Анже
 - : -
15.12 22:45
ПСЖ – Лион
 - : -
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Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Нил Мопей

Нил Мопей

Марсель

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 10 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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