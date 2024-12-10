Портал Transfermarkt увеличил стоимость Сафонова до 22 миллионов евро
Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков клубов чемпионата Франции.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов занимает третье место в списке самых дорогих голкиперов лиги 1. Трансферная стоимость россиянина выросла на 2 миллиона евро и теперь составляет 22 миллиона. Выше только у Джанлуиджи Доннаруммы (35 миллионов) и Люка Шевалье (30 миллионов).
Самым дорогостоящим игроком чемпионата Франции является нападающий «ПСЖ» Брэдли Барколя — 65 миллионов евро. Далее идут его одноклубники Ашраф Хакими, Жоау Невеш и Уоррен Заир-Эмери — по 60 миллионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
2
|Марсель
|14
|9
|2
|3
|31-17
|29
|
3
|Монако
|14
|9
|2
|3
|24-12
|29
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|24-14
|26
|
5
|Лион
|14
|7
|4
|3
|26-17
|25
|
6
|Ницца
|14
|6
|5
|3
|26-17
|23
|
7
|Ланс
|14
|6
|5
|3
|17-12
|23
|
8
|Осер
|14
|6
|2
|6
|21-21
|20
|
9
|Реймс
|14
|5
|4
|5
|20-18
|19
|
10
|Тулуза
|14
|5
|3
|6
|15-16
|18
|
11
|Брест
|14
|5
|1
|8
|20-26
|16
|
12
|Ренн
|14
|4
|2
|8
|18-20
|14
|
13
|Нант
|14
|3
|5
|6
|16-20
|14
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|22-27
|14
|
15
|Анже
|14
|3
|4
|7
|14-24
|13
|
16
|Сент-Этьен
|14
|4
|1
|9
|11-32
|13
|
17
|Гавр
|14
|4
|0
|10
|11-26
|12
|
18
|Монпелье
|14
|2
|2
|10
|13-36
|8
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.12
|22:45
|
Тулуза – Сент-Этьен
|- : -
|14.12
|19:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|14.12
|21:00
|
Осер – Ланс
|- : -
|14.12
|23:00
|
Реймс – Монако
|- : -
|15.12
|17:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|15.12
|19:00
|
Брест – Нант
|- : -
|15.12
|19:00
|
Гавр – Страсбур
|- : -
|15.12
|19:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|15.12
|22:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Нил Мопей
Марсель
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|10
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3
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