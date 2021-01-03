Помощник Тухеля назвал увольнение из «ПСЖ» шоком

Жольт Лев, ассистент бывшего главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля, прокомментировал увольнение тренерского штаба.

«Мы были шокированы, когда 23 декабря, после победы над «Страсбуром» со счетом 4:0, спортивный директор Леонардо собрал нас и сказал, что клуб больше не рассчитывает на Томаса.

После значительных трудностей 2020 года, после достижения исторического успеха в «ПСЖ», после выхода из группы Лиги чемпионов, в самом разгаре чемпионата Франции принято решение, которое тяжело понять.

При этом отпечаток на наши выступления наложили бесконечные травмы по ходу сезона и борьба с коронавирусом. Я думаю, то, как мы завершили этот год, — это профессиональный успех. Мы действительно превзошли ожидания», — цитирует специалистa Le Parisien.

Официально «ПСЖ» объявил об отставке Тухеля 29 декабря. Новым тренером парижского клуба назначен Маурисио Покеттино.