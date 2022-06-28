Веррати ограбили во время отдыха на Ибице в доме Роналдо

Полузащитника «ПСЖ» Марко Веррати ограбили во время отдыха на Ибице, сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний итальянец остановился в доме, который принадлежат бывшему нападающему сборной Бразилии Роналдо.

Отмечается, что во время совершения преступления дома никого не было. При этом полиция не обнаружила следов взлома.

Точная сумма ущерба неизвестна, но считается, что она составляет около трех миллионов евро. Злоумышленники украли деньги и драгоценности. Полиция ведет расследование.

В прошедшем сезоне Верратти забил два мяча и отдал две результативные передачи в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт полузащитника с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.