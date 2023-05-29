Полузащитник «Тулузы» ван ден Бомен подписал контракт с «Аяксом»

Полузащитник «Тулузы» Бранко ван ден Бомен подписал контракт с «Аяксом», сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Футболист заключил соглашение до 2027 года и перейдет в «Аякс» на правах свободного агента из «Тулузы».

Ван ден Бомен является воспитанником «Аякса».

В текущем сезоне он сыграл 39 матчей, забил 6 голов и отдал 13 результативных передач.