Полузащитник «Ромы» Пасторе высказался о желании «ПСЖ» купить Месси
13:46
Экс-игрок «ПСЖ», а ныне полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе рассказал, что думает о желании парижан купить форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«ПСЖ» всегда хотел подписать Месси, каждый год. Они знали, что это будет сложно осуществить. Его будет сложно вытащить из «Барселоны». Меня как-то в шутку попросили убедить Месси перейти в «ПСЖ», — цитирует Пасторе AS.
Сообщалось, что 33-летний аргентинец может покинуть «Барселону» этим летом. В игроке заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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