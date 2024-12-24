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24 декабря, 23:54

Полузащитник «ПСЖ» Заир-Эмери оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»

Алина Савинова
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Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери поделился мнением об игре российского голкипера Матвея Сафонова в матче Кубка Франции с «Лансом».

В третьем раунде турнира «парижане» победили соперника со счетом 1:1 (пенальти 4:3). Сафонов отразил два удара в серии пенальти. После этого 25-летний россиянин попал на обложку газеты L`Equipe с заголовком «Хладнокровный страж».

«Я никогда не видел его на пенальти, он отразил два, помог команде. Думаю, такова и была его цель, поэтому мы счастливы, он, должно быть, тоже рад за себя», — цитирует футболиста RMC Sport.

Заир-Эмери добавил, что команда работала над пенальти на тренировках, однако это не сопоставимо с матчами, где игроки испытывают дополнительное давление.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В нынешнем сезоне голкипер провел 8 матчей за французскую команду, в которых пропустил 6 мячей и трижды сыграл на ноль.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Уоррен Заир-Эмери
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Мостовой считает, что еще пара матчей, и Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ»
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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Монако – ПСЖ
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Лилль – Нант
 - : -
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Лион – Монпелье
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