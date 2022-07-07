Новичок «ПСЖ» Витинья заявил о желании выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Витинья заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в составе парижского клуба.

«Когда «Порту» выигрывал Лигу чемпионов, меня в составе не было, — приводит слова Витиньи RMC Sport. — Я никто, чтобы приходить сюда и кого-то чему-то учить. Я лишь элемент, который должен помогать команде реализовать и эту цель, и многие другие — чемпионат, кубок. Все турниры, в которых «ПСЖ» участвует, созданы для наших побед. Лига чемпионов — один из них. Играть там — это мечта. Нужно сделать все для победы».

1 июля парижане объявили о переходе полузащитника из «Порту». 22-летний португалец подписал с клубом контракт до 30 июня 2027 года.